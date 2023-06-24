اجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى بن سينا بسرت لطفل يعاني من كسر خسفي بالجمجمة .

سرت 24 يونيو 2023(وال)_ أجريت بغرفة العمليات الرئيسية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت أمس عملية جراحية دقيقة فى جراحة المخ والأعصاب لحالة مرضية ( طفل صغير اجراها الدكتور حسين معيقل أخصائي جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى .

وذكرت مصادر طبية واعلامية بالمستشفى لمراسل وال بسرت أن اصابة لطفل كانت تعرضه نتيجة سقوط من مكان مرتفع ( سلم منزل ) .

وأوضحت المصادر انه فور وصول الطفل اجريت له العملية لرفع الكسر الخسفي الضاغط على الدماغ وإزالة التجمع الدموي و تنظيف الجرح الي مستوى القشرة الدماغية وان حالته جيدة .

.. (وال_سرت)