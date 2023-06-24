ليبيا نيوز

اجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى بن سينا بسرت لطفل يعاني من كسر خسفي بالجمجمة .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سرت 24 يونيو 2023(وال)_ أجريت بغرفة العمليات الرئيسية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت أمس عملية جراحية دقيقة فى جراحة المخ والأعصاب لحالة مرضية ( طفل صغير اجراها الدكتور حسين معيقل أخصائي جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى .

 وذكرت مصادر طبية واعلامية بالمستشفى لمراسل وال بسرت أن اصابة لطفل كانت تعرضه نتيجة سقوط من مكان مرتفع ( سلم منزل )  .

  وأوضحت المصادر انه فور وصول الطفل  اجريت  له العملية لرفع الكسر الخسفي الضاغط على الدماغ وإزالة التجمع الدموي و تنظيف الجرح الي مستوى القشرة الدماغية  وان حالته جيدة .

 .. (وال_سرت)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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