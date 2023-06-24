صربيا تهدد مجدداً بتدخل مسلح في كوسوفو مع تصاعد التوترات.

بلغراد 24 يونيو 2023 (وال) – هددت صربيا بالتدخل عسكريا في إقليم كوسوفو إذا أخفقت قوات حفظ السلام ، بقيادة الناتو هناك، في حماية الأقلية الصربية، مما وصفته بلغراد بالتهديد الإرهابي للسلطات العرقية الألبانية في كوسوفو.

وقال رئيس أركان الجيش الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش في كلمة متلفزة “إن صرب كوسوفو لم يعد بإمكانهم التحمل، وأن جيش صربيا مستعد لأداء مهامه وفقا للدستور الصربي، وأي أوامر صادرة من الرئيس ألكسندر فوتشيتش”.

ووضعت صربيا قواتها على الحدود مع كوسوفو في حالة تأهب قصوى وسط سلسلة من الاشتباكات مؤخرا بين صرب كوسوفو من جانب وشرطة كوسوفو وقوات حفظ السلام التي يقودها الناتو من ناحية أخرى.

التدخل العسكري الصربي في كوسوفو قد يعني صداما مباشرا مع نحو 4000 جندي من الناتو متمركزين حاليا هناك.

يشار إلى أن التوترات اندلعت مجدداً الشهر الماضي، بعدما استولت شرطة كوسوفو على مباني بلدية في شمال كوسوفو، حيث يمثل الصرب الأغلبية هناك، لتنصيب رؤساء بلديات من أصل ألباني جرى اختيارهم في انتخابات محلية قاطعها معظم الصرب.

وكانت صربيا وإقليمها السابق كوسوفو على خلاف منذ عقود، ما أثار حرباً بينهما عامي 1998-1999، خلفت أكثر من 10000 قتيل، معظمهم من ألبان كوسوفو. ورفضت بلغراد الاعتراف بإعلان كوسوفو الاستقلال عام 2008.

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