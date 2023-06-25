الأمم المتحدة تدعو إلى وقف أعمال القتل في الجنينة غرب السودان . 

نيويورك 24 يونيو 2023 م (وال) ـــ طالبت الأمم المتحدة اليوم السبت، إلى «تحرك فوري»، لوضع حد لعمليات القتل التي تستهدف أشخاصًا فارين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، بعد أن افاد تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن 1100 شخص قُتلوا في مدينة الجنينة وحدها.

وعبر البيان الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، النمساوي فولكر تورك عن الشعور : بــ (قلق بالغ من استمرار عمليات القتل العشوائي هذه، وندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لها(

وتابع البيان : )يجب ضمان ممر آمن للأشخاص الفارين من الجنينة والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المنطقة لاستعادة جثث القتلى( .

وحصلت المفوضية العليا على هذه المعلومات من خلال مقابلات أجريت مع لاجئين فروا من الجنينة والمنطقة المحيطة بها إلى تشاد المجاورة.

وتفيد: «هذه المعلومات المتطابقة» أن رجال قبيلة المساليت مستهدفون بنحو خاص في عمليات القتل ، منذ جرائم القتل التي ارتكبت يومي 15 و16 يونيو ، وكذلك الأسبوع الماضي.

وقالت المفوضية العليا: )من بين 16 شخصًا تمكنّا من مقابلتهم حتى الآن، قال 14 شخصًا إنهم شهدوا عمليات إعدام بإجراءات موجزة واستهداف مجموعات من المدنيين على الطريق بين الجنينة والحدود، سواء بإطلاق النار مباشرة على أشخاص أمروا بالاستلقاء على الأرض أو إطلاق النار على مجموعة من الناس( .

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