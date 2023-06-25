 أرامكو وتوتال يوقعان عقدا بقيمة 11 مليار دولار يوفر 7 آلاف موطن عمل .

الرياض 24 يونيو 2023 م (وال) ــــ أعلنت شركة “أرامكو” السعودية ونظيرتها عملاق الطاقة الفرنسية “توتال إنيرجيز” في بيان مشترك اليوم السبت أنهما وقعتا عقدا بقيمة 11 مليار دولار للبدء في بناء مجمع جديد للبتروكيماويات في السعودية.

والعقد وصفه رئيس أرامكو “أمين الناصر” ، والرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز»، باتريك بوياني بأنه (خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكة بين توتال إنيرجيز وأرامكو السعودية ، ويفتح صفحةً جديدةً في تاريخهما المشترك) .

وجاء في البيان: (أعلنت كل من أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز اليوم ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 11 مليار دولار في مجمع “أميرال” الذي يعد منشأة توسعة بتروكيميائية مستقبلية عالمية المستوى في مصفاة “ساتورب” في المملكة . (

ويهدف المجمع الجديد الذي يتم دمجه مع مصفاة ساتورب الحالية في الجبيل إلى ضم واحدة من أكبر الوحدات لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج العربي، بطاقة إنتاجية تبلغ 1,650 كيلو طن سنوياً من الإيثيلين والغازات الصناعية الأخرى.

ومن المتوقع أن يجذب هذا التوسّع أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الإضافية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، ، كما يُتوقع أن يُسهم التوسّع في توفير نحو 7000 وظيفة محلية مباشرة وغير مباشرة.

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