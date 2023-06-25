السجن 30 يوما لمن يخالف القوانين العرفية المعلنة في روسيا.

موسكو 24 يونيو 2023م(وال)- صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أي شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة في البلاد لمدة 30 يوما.

و ينص القانون الذي وقعه بوتين على تغريم الأفراد بمبلغ يتراوح ما بين 500 و1000 روبل أو الاعتقال الإداري 30 يوما، إذا لم تتضمن المخالفات أي إجراءات تقتضي عقوبات جنائية.

وتأتي مصادقة الرئيس الروسي على القانون ردا على تمرد مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة على القيادة العسكرية للجيش الروسي وعقب إعلان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، في وقت سابق فرض حالة الطوارئ في موسكو والمنطقة المحيطة، وذلك بعد دعوة مؤسس فاغنر “للعصيان المسلح”.