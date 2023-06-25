الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تعلن وفاة حاجين من الحجاج الليبيين في مكة المكرمة.

طرابلس 24 يونيو 2023م (وال ) – أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت وفاة حاجين ” رجل وامرأة” من الحجاج الليبيين في مكة المكرمة.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك” إن الحاجة ” مبروكة ” من تنسيقية الجبل الغربي مجموعة 279 حيت توفيت اليوم في مستشفى الملك عبد العزيز .

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يتم الصلاة عليها في الحرم المكي بعد صلاة العشاء فور انتهاء اجراءات الدفن من السلطات السعودية.

كما بلغت الهيئة عن وفاة الحاج ” أمراجع يوسف الصهبي ” اليوم السبت في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحاج من تنسيقية ضواحي بنغازي مجموعة 534 حيت توفي اليوم في مستشفى الملك عبد العزيز ومن المتوقع أن يتم الصلاة عليه في الحرم المكي بعد صلاة العشاء فور انتهاء اجراءات الدفن من السلطات السعودية.

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