طقس : اجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا .

طرابلس 25 يونيو 2023 ( وال ) – تبقى الاجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين ( 26- 30 )مْ مع رطوبة عالية نسبيا ، و مابين ( 34 -40)مْ على مناطق الدواخل والجنوب ، وتسجل تراجعا يوم الغد على مناطق الشمال ، مع ظهور ضباب خفيف أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الغربي ، وتتكاثر السحب من حين لإخر يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي تتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر على الجبل الأخضر.

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن يستمر تأثير الأجواء الصيفية المعتدلة خلال أيام عيد الأضحى المبارك على أغلب المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة الجبل الغربي مابين (27-30) مْ على المناطق الساحلية ومابين (33-37) مْ على الدواخل ، وتسجل تراجعا يوم الغد ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتكاثر السحب يوم الغد على الجبل الأخضر يتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر وتكون قليلة على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (27-30)مْ ، وتسجل تراجعا يوم الغد.

وتسجل درجات الحرارة على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة مابين (37-41)مْ ، وتتراجع يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة والجفرة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتكون السماء صافية على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (37-40) مْ ، وتسجل تراجعا يوم الثلاثاء.