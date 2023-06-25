اليابان تعلن أول وفاة بفيروس أوز جراء عضة قراد

طوكيو 25 يونيو 2023 م ( وال ) أعلنت وزارة الصحة اليابانية إن امرأة في السبعينيات من عمرها في محافظة إيباراكي توفيت بعد إصابتها بفيروس أوز Oz جراء لسعة من حشرة القراد.

ونقلت صحيفة جابان تايمز عن الوزارة إنه بينما وردت تقارير عن إصابات محتملة بالفيروس الذي ينقله القراد في الحياة البرية والبشر، يعتقد أن هذه هي أول حالة وفاة بالفيروس في العالم.

وبحسب الوزارة، فإن المرأة ، التي ليس لها تاريخ في أي رحلات سفر خارجية، زارت عيادة طبية الصيف الماضي وظهرت عليها أعراض تشمل الحمى والتعب وآلام المفاصل. وكان يشتبه في إصابتها بالتهاب رئوي ووصف لها مضادات حيوية، لكن ساءت أعراضها وتم نقلها إلى المستشفى في مركز تسوكوبا الطبي.

وعندما تم إدخالها إلى المستشفى، تم العثور على قرادة تمتص الدم في قاعدة فخذها الأيمن حيث وافتها المنية بعد حوالي شهر من حدوث التهاب في عضلة القلب.