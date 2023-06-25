أزمة نقص الوقود تعصف هذه الأيام بمدن جالو واوجلة واجخرة .

الواحات 25 يونيو 2023 ( وال ) – تعصف أزمة نقص الوقود ( البنزين والديزل ) هذه الأيام بمدن جالو واوجلة واجخرة والتي تتزامن مع اقتراب عيد الاضحى المبارك ، حيث تعاني منطقة الواحات منذ اسبوعين من شح وصول الكميات والشحنات من مستودع رأس المنقار ببنغازي .

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية أنه لم يتم تزويد محطات المنطقة بالحصص المنتظمة والرسمية مما ولد طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود مع ظهور أول اشاعة بوصول البنزين ، وإلى الآن لا يوجد سبب واضح لهذه الازمة خصوصا مع توفر المحروقات بالمدن المجاورة وكل المنطقة الشرقية .

وقال عديد المواطنين بالواحات لمراسل ( وال ) إن ضعف موقف البلديات ومدراء المحطات تسبب في ضياع حصص جالو واجخرة واوجلة من مركزية التوزيع بمستودعات بنغازي .

وأعرب الاهالي عن قلقهم من اقتراب عيد الاضحى وهم في حاجة ماسة للتنقل والحركة بسياراتهم المتوقفة بسبب نفاذ الوقود .

يذكر أن مدينة جالو بها ثلاث محطات واوجلة بها ثلاث محطات ، واجخرة بها محطة واحدة