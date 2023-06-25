بنك التنمية الإفريقي يطالب الدول الغنية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه إفريقيا

باريس 25 يونيو 2023 م ( وال ) دعا رئيس بنك التنمية الإفريقي، ” أكينومي أديسينا ” , الدول الغنية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قارة إفريقيا، وذلك خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس.

أديسينا أكد أن إفريقيا تخسر ما بين 7 إلى 15 مليار دولار سنويا بسبب تغير المناخ، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسارة إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2040.

مشددا على أن العالم يجب أن يفي بالتزاماته وأن تقدم الدول المتقدمة 100 مليار دولار و هذا المبلغ ضئيل للغاية مقارنة بحجم المشكلة، لكن عدم الوفاء به سيؤدي إلى أزمة ثقة في الدول النامية.

وتعاني أفريقيا أسوأ آثار التغيرات المناخية، رغم أنها القارة الأقل إسهامًا في الانبعاثات الكربونية، إذ يتعرّض مواطنوها كل عام لمزيد من الفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة وتآكل السواحل وتدهور الأراضي والصدمات المناخية الأخرى.

وفي غرب أفريقيا ووسطها، أثرت الفيضانات الأخيرة بالمنطقة في ملايين الأشخاص، ما أدّى إلى مقتل مئات الأرواح وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم، وفق التقارير التي اطلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة.