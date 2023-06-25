استئناف العمل بعدد من المشروعات ببلدية صبراتة.

صبراتة 24 يونيو 2023م(وال) – أعلنت وزارة الإسكان والتعمير استئناف العمل بمشروع رصف طريق مخطط العلالقة، أحد المشاريع الجاري تنفيذها ببلدية صبراتة ضمن خطة عودة الحياة المعلن عنها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتنتفذ هذه المشاريع بإشراف ومتابعة من قبل ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية بالتنسيق والتعاون مع بلدية صبراته بعد زيارة وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” للبلدية بتاريخ 13 من شهر يونيو الجاري .

يذكر أن الوزير قام خلال هذه الزيارة بجولة تفقدية لعدد من المشروعات المتوقفة منذ 2014 م وأعطى الإذن لاستئناف تنفيذ هذه المشروعات والبالغ عددها (13) مشروع رفقة عميد واعضاء المجلس البلدي وبعض الوكلاء ومدراء الإدارات بالوزارة والشركات المنفذة للمشاريع .

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