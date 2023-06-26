مصر والهند يرفعان علاقاتهما الى مستوى (الشراكة الاستراتيجية) .

القاهرة 25 يونيو 2023 وقّع كل من الرئيس المصري، “عبد الفتاح السيسي”، ورئيس وزراء الهند، “ناريندرا مودي”، اليوم الأحد، على “الإعلان المشترك” لرفع العلاقات بين بلديهما إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية” .

أوضح ذلك البيان المشترك الصادر عن الرئاسة المصرية ، والذي وقعه السيسي ومودي أثناء اللقاء الذي جمعهما في العاصمة المصرية بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى مصر هي الأولى من نوعها، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات ، .

وناقش السيسي ومودي أيضاً تعزيز حجم التبادل التجاري، وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفق البيان.

وعقب الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى الهند ـ افريقيا ، الذي انتظم بالقاهرة ، نقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية “علاء يوسف” عن رئيس وزراء الهند قوله : (ان مشاركة الرئيس السيسي أثرت أعمال القمة وساهمت إيجابيا في خروجها بالنتائج المرجوة ، كما وجّه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي) .

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