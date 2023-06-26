المحرر الرياضي بـ (وال) : انطلاق منافسات الجولة الأولى من دور السداسي الليبي لكرة القدم بتونس .

طرابلس 25 يونيو 2023 م (وال) – تنطلق – اليوم الاحد – مباريات الجولة الأولى من دور السداسي الليبي لكرة القدم ” مرحلة التتويج ” وذلك بإقامة ثلاثة لقاءات موزعة على ثلاثة ملاعب مختلفة تحتضنها الأراضي التونسية حتى الـ 13 من شهر يوليو المقبل.

وأفاد المحرر الرياضي بـ (وال) أنه في اللقاء الأول الذي سيكون على تمام الساعة الخامسة والنصف يستهل حامل اللقب الاتحاد مشواره للدفاع عن لقبه بملاقاة الأهلي بنغازي، وذلك على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة ، وسيدير اللقاء طاقم تحكيم سنغالي يقوده ” أدالبرت ديوف ” .

وفي اللقاء الثاني على تمام الساعة الثامنة يتقابل الوافدان الجدد على سداسي التتويج فريق الهلال نظيره أبوسليم، وذلك على أرضية ملعب حمادي العقربي بـ رادس التونسية.

وتختتم مواجهات الجولة الأولى من دور السداسي عند الساعة العاشرة، بلقاء يجمع فريقا الأهلي طرابلس والنصر تحت صافرة الحكم السنغالي ” ماجيتي نداي ” وذلك على أرضية ملعب مصطفي بن جنات بمدينة المنستير.

(وال)