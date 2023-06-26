السايح يبحث مع سفير قطر لدى ليبيا عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي.

طرابلس 25 يونيو 2023م(وال)-بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي .

وذكرت المفوضية على صفحتها بفيسبوك أن الجانبين استعرضا جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم الدول العربية والإقليمية للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على سلم واستقرار المنطقة العربية.

كما جرى خلال اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات وفقا للمعايير الدولية.

بدوره أكد السفير القطري وفقا للمفوضية دعم بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم.