فريق فني متخصص يبحث الاحتياجات الخدمية لمدينة سوكنة ببلدية الجفرة للصرف الصحي والمياه.

سوكنة26 يونيو 2023 (وال) – تفقد فريق فني متخصص على الاحتياجات الخدمية لمدينة سوكنة ببلدية الجفرة للصرف الصحي ودعم شبكة المياه .

واوضح مسئول الشؤون المحلية للفرع البلدي سوكنة مسعود احمد سليمان لوكالة الانباء الليبية بان مكتب المياه والصرف الصحي الجفرة تسلم اربعة مضخات مياه غاطسة حديثة لدعم شبكة المياه في مناطق الجفرة هون وودان وسوكنة والفقها .

وقال بان المرحلة الاولي من مسارات امدادات الصرف الصحي التي طالما عانت من انسدادات جرى اصلاحها وجاري العمل علي وضع حلول اكثر عملية لتفادي اختلاط الصرف الصحي مع مياه الشرب نظرا لقرب المياه من سطح الارض.

واشار الى ان العمل متواصل لتركيب لوحات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لربطها مع ابار مياه منطقة شجار بسوكنة.

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