وزارة الصحة تنظم ورشة عمل تدريبية للعاملين بمكاتب الجودة بالعيادات المجمّعة.

طرابلس 26 يونيو 2023| م ( وال ) – نظمت إدارة مراقبة الجودة بوزارة الصحة ورشة عمل تدريبية، لمديري مكاتب الجودة وسلامة المريض بالعيادات المجمعة، بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية .

وتهدف الورشة التي نفّذت على مدى ست أيام، إلى التعريف بالجودة وسلامة المريض وأساسيات منع ومكافحة العدوى، وتطبيق مبادرة منظمة الصحة العالمية حول المستشفيات الآمنة والصديقة لسلامة المريض.

تخللت الورشة نقاشات وشروحات حول كيفية وآلية تطبيق المعايير الإلزامية لسلامة المريض، والتي تم اعتمادها من قبل وزير الصحة السيّد رمضان أبوجناح.

وحسب وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك بلغ عدد المستهدفين من الورشة أربعة وعشرين عاملًا صحيًا، يعملون بكل من (العيادة المجمعة آقار الشاطئ، العيادة المجمعة الزنتان ، العيادة المجمعة سرت، العيادة المجمعة الغيران- مصراتة، العيادة المجمعة الصابري، العيادة المجمعة خالد بن الوليد، العيادة المجمعة زاوية الدهماني، العيادة المجمعة أبوشوشة- تاجوراء).

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