إيطاليا تسلم ليبيا زورقين بحريين جديدين لدعم حرس السواحل وأمن الموانئ.

طرابلس 26 يونيو 2023 م ( وال ) – أعلنت رئاسة الأركان العامة وصول زورقين بحريين جديدين إلى قاعدة طرابلس البحرية نوع ” كروبيا” بعد استلامهما من إيطاليا، لاستعمالهما في إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليبية.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ،في منشور عبر صفحته على ” فيسبوك” إن ذلك يأتي في إطار التعاون الليبي- الإيطالي، وتنفيذًا للاتفاقات والإلتزامات بين الجانبين في دعم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ ، وبدعم ورعاية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ذات المصدر أن رئيـس أركان القـوات البحـرية اللواء ” نورالدين البوني” قـام بزيارة إلى الزورقين، أمس الأحد، قبل القيام بتنفيذ مهامهما، وذلك بحضور آمر قاعدة طرابلس البحرية، وآمر شعبة العمليات البحرية، وآمري إدارات وقطاعات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ .

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