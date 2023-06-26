ليبيا نيوز

إيطاليا تسلم ليبيا زورقين بحريين جديدين لدعم حرس السواحل وأمن الموانئ.

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  26 يونيو 2023 م ( وال ) – أعلنت رئاسة الأركان العامة وصول زورقين بحريين جديدين إلى قاعدة طرابلس البحرية نوع ” كروبيا”  بعد استلامهما من إيطاليا، لاستعمالهما في إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليبية.

 وقال المكتب الاعلامي  لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ،في منشور عبر صفحته على ” فيسبوك”  إن ذلك يأتي في إطار التعاون الليبي- الإيطالي، وتنفيذًا للاتفاقات والإلتزامات بين الجانبين في دعم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ ، وبدعم ورعاية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف  ذات المصدر أن رئيـس أركان القـوات البحـرية اللواء ” نورالدين البوني” قـام بزيارة إلى الزورقين، أمس الأحد، قبل القيام بتنفيذ مهامهما، وذلك بحضور آمر قاعدة طرابلس البحرية، وآمر شعبة العمليات البحرية، وآمري إدارات وقطاعات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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