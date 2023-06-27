رئيس المجلس الرئاسي يعتمد عدد من السفراء الجُدد لدى ليبيا.

طرابلس 26 يونيو 2023 م (وال) – اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الاثنين، أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي أن ” المنفي تسلم أوراق اعتماد سفراء كل من روسيا الاتحادية “إدار أغانين”، وجمهورية إيطاليا “جيانلوكا ألبريني” وجمهورية غانا “مارك مايكل انتسي”و جمهورية بنغلاديش “أبو الحسنات محمد خير البشير”و سفير دولة الفاتيكان “المونسينيرو سافيو اسف سيلا”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء الجُدد، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة.

(وال)