تجدد المعارك في إقليم دارفور السوداني .

الخرطوم 26 يونيو 2023 م (وال) – اتّسع نطاق المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم أمس الأحد، في دارفور في غرب السودان حيث أسفر قصف متبادل عن مقتل 12 مدنياً على الأقلّ في نيالا، المدينة الواقعة في جنوب الإقليم والتي يواصل السكّان الفرار منها.

وأسفرت المعارك، منذ اندلاع الحرب، في 15 أبريل الماضي، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، عن مقتل (2800 ) شخص، وفق منظمة (أكلد) غير الحكومية، كما نزح أو لجأ الى الدول المجاورة (2.5 ) مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

وكانت حصيلة الضحايا ثقيلة خصوصاً في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث انضمّ للقتال مدنيون مسلحون ومقاتلون قبليون.

وتقول الأمم المتّحدة إنه سقط في الجنينة ( 1100 ) قتيل، كما وقعت تجاوزات يمكن أن ترقى إلى “جرائم ضدّ الانسانية” ، ولا تزال في الشوارع الطينية في الجنينة، حتى اليوم، جثث مغطاة بملابس على عجل ترقد على الأرض تحت شمس حارقة فيما أبواب عدد من المتاجر مغلقة وأخرى مشرّعة تعرّضت للنهب.

وتواصل أعداد كبيرة من العائلات، على الطريق المؤدية إلى تشاد، الفرار وتحاول تجنب الطلقات الطائشة من الجانبين.

ونزح بالمجمل ( 2.2 ) مليون سوداني داخل بلادهم فيما لجأ نصف مليون آخرين إلى الدول المجاورة.

وتحاول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية مساعدة هؤلاء اللاجئين الذين لم يتمكّنوا من حمل أي شيء معهم حين خرجوا من بيوتهم التي تحتلّ أغلبيتها الآن قوات الدعم السريع.

(وال)

(وال)