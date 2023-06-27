( خاص – وال) : ميناء بنغازي البحري يستقبل المزيد من السفن المحملة بالمواشي .

بنغازي 26 يونيو 2023 م (وال) – تواصلت خلال الأيام الماضية وصول السفن المحملة بالمواشي إلى ميناء بنغازي .

وأفادت مصادر بالميناء وكالة الانباء الليبية أن ميناء بنغازي البحري، استقبل خلال أسبوعين الماضيين، خمس سفن محملة بالمواشي، وهي – السفينة Atlantic Rose محملة بعدد (10.756) للوكيل الملاحي شواطئ بنغازي قادمة من رومانيا، والسفينة Freedom محملة بعدد (9.850) من الأغنام للوكيل الملاحي ليبيا أمان قادمة من رومانيا أيضا، كما رست على رصيف ميناء بنغازي السفينة Lady.Arsha وعلى متنها عدد (9000) رأس من الأغنام قادمة من أسبانيا للوكيل الملاحي الدوسر، وحملت ذات السفينة أيضا بعدد (125.8500) من الأبقار والاغنام قادمة من أسبانيا، كما وصلت السفينة Wmf.Express محملة بعدد ( 17.700 ) رأس من الأغنام لصالح شركة أمان ليبيا للتوكيلات الملاحية .

يشار أن الشركة الليبية للموانئ، سخرت كافة امكانياتها لتفريغ الشحنات القادمة إليها في وقت قياسي لا يتجاوز اليوم الواحد لكل سفينة، وذلك لضيق الوقت وقرب عيد الأضحى.

(وال – بنغازي).