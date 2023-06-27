( دور السداسي ) التعادل السلبي يسيطر على لقاء الهلال و أبو سليم .

بنغازي 26 يونيو 2023 (وال)- سيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء فريقا الهلال ونظيره أبوسليم’ وذلك في إطار ثاني مباريات الجولة الأولى من دور السداسي الليبي لكرة القدم ” مرحلة التتويج ” في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس التونسية.

الشوط الأول من هذا اللقاء الذي أقيم – الأحد – وقادته صافرة الحكم الدولي أحمد الشلماني’ انتهى بالتعادل السلبي ببن الطرفين ‘ فضلا على أن مجرياته لم تحمل خطورة تذكر.

الشوط الثاني تزايدت فيه الإثارة’ وأصبح اللعب سريعا أفضل ما سابقة’ فالأفضلية كانت للهلال الذي حاول بقدر المستطاع الوصول إلى مرمى الحارس معاد المنصوري’ ولعل أبرزها هي الكرة التي أضاعها الجزائري عبد القادر غراب’ في الدقيقة ( 66 ).

وعند الدقيقة ( 68 ) أضاع الهلال كرة سانحة للتسجيل كانت باقدام لاعبه أسامة بلعيد’ في المقابل لم يتمكن البديلان علي رزق و طه الشلوي من تغيير لوحة الأهداف’ لتغالط كرتهما مرمى الحارس معاد المنصوري’ وذلك عند الدقيقة ( 89 ).

وال..