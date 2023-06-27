رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير روسيا لدى ليبيا.

طرابلس 26 يونيو 2023 م (وال) -استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، سفير الاتحاد الروسي الاتحادية الجديد لدى ليبيا “إدار أغانين”

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي أن السفير الروسي نقل للمنفي ” تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

وحسب نفس المصدر فقد أكد ” المنفي ” خلال المقابلة على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصه على مساهمة روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي في استقرار الأوضاع في ليبيا وتحقيق حلم الليبيين في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، متطلعاً إلى نجاح السفير الجديد في مهامه خلال فترة عمله في ليبيا.

(وال ).