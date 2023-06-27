حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية .

بنغازي 26 يونيو 2023 م (وال) – التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ” أسامة حماد” اليوم الإثنين، في مدينة بنغازي، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة ” .

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة أن اللقاء تناول بحث آليات تطبيق قرار مجلس النواب رقم (49) بخصوص توزيع الثروة الوطنية، وتشكيل لجنة معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط والمالية والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

كما تطرق اللقاء – حسب نفس المصدر – الى ازدياد معدلات إنتاج النفط وخطة المؤسسة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كامل المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين في العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة. .

(وال ).