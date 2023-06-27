جامعة فزان ومفوضية مرزق للكشافة والمرشدات توقعان اتفاقية للتعاون المشترك .

سبها 26 يونيو 2023 ( وال ) – تم بمقر إدارة جامعة فزان التوقيع على إتفاقية للتعاون المشترك بين كل من جامعة فزان ومفوضية مرزق للكشافة والمرشدات .

وتهدف الاتفاقية التي يتم التوقيع عليها لأول مرة بين جامعة حكومية عامة والحركة الكشفية بليبيا والتى وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور ” المهدى الجدى ” وعن المفوضية مفوضها العام ” على باوه اخزام ” الى التنسيق في إحياء الأيام العالمية وبرامج التوعية والتثقيف وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية ، تأسيس فرق للجوالة والدليلات بالكليات التابعة للجامعة تحت إشراف حلقتي الجوالة والدليلات بالمفوضية ، مشاركة المفوضية في تنظيم ملتقيات الطلبة الجدد بالتنسيق مع إدارة النشاط بالجامعة ، رعاية الجامعة الأنشطة المدرجة في الخطة السنوية للمفوضية ، التنظيم المشترك لبرامج التدريب وتطوير الكوادر البشرية للطرفين وكذلك إجراء البحوث ذات الإهتمام المشترك .

وحضر التوقيع على الاتفاقية وكيل الشوؤن العلمية الدكتور ” ابراهيم المهدى احمد ” وعميد كلية الاقتصاد والمحاسبة بالجامعة الدكتور ” يوسف ممدوحميدى ” ومدير مركز التوثيق والمعلومات ومدير ادارة النشاط ووكلاء الشؤون العلمية بكليتي التربية والهندسة وعن المفوضية المفوض التنفيذي بالمفوضية القائد ” محمود محمد امدي ” منسق خدمة وتنمية المجتمع بالمفوضية ” خالد ابريكة ” مفوضة خدمة وتنمية المجتمع مرشدات و مفوض حلقة الأشبال ، مفوض حلقة الفتيان و قائد فوج تراغن بالمفوضية .

( وال سبها )