ليبيا نيوز

جامعة فزان ومفوضية مرزق للكشافة والمرشدات توقعان اتفاقية للتعاون المشترك .

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها 26 يونيو 2023 ( وال  ) –  تم بمقر إدارة جامعة فزان التوقيع على  إتفاقية للتعاون المشترك بين كل من جامعة فزان ومفوضية مرزق للكشافة والمرشدات  .

وتهدف  الاتفاقية التي يتم التوقيع عليها لأول مرة بين جامعة حكومية عامة والحركة الكشفية بليبيا والتى وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور ” المهدى الجدى ” وعن المفوضية مفوضها العام ” على باوه اخزام ” الى التنسيق في إحياء الأيام العالمية وبرامج التوعية والتثقيف وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية ، تأسيس فرق للجوالة والدليلات بالكليات التابعة للجامعة تحت إشراف حلقتي الجوالة والدليلات بالمفوضية ، مشاركة المفوضية في تنظيم ملتقيات الطلبة الجدد بالتنسيق مع إدارة النشاط بالجامعة ،  رعاية  الجامعة  الأنشطة المدرجة في الخطة السنوية للمفوضية ، التنظيم المشترك لبرامج التدريب وتطوير الكوادر البشرية للطرفين وكذلك إجراء البحوث ذات الإهتمام المشترك .

وحضر  التوقيع  على الاتفاقية  وكيل الشوؤن العلمية الدكتور ” ابراهيم المهدى احمد ” وعميد كلية الاقتصاد والمحاسبة بالجامعة الدكتور ” يوسف ممدوحميدى ” ومدير مركز التوثيق والمعلومات ومدير ادارة النشاط ووكلاء الشؤون العلمية بكليتي التربية والهندسة وعن المفوضية المفوض التنفيذي بالمفوضية القائد ” محمود محمد امدي ” منسق خدمة وتنمية المجتمع بالمفوضية ” خالد ابريكة ” مفوضة خدمة وتنمية المجتمع مرشدات و مفوض حلقة الأشبال ، مفوض حلقة الفتيان و قائد فوج تراغن بالمفوضية .

 ( وال سبها  )

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وكالة الأنباء الليبية

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