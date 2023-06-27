مخازن الامداد الطبي تستلم شحنة من أدوية ضمور العضلات الشوكي.

طرابلس 27 يونيو 2023م ( وال ) – استلمت مخازن جهاز الامداد الطبي شحنة من العلاج التخصصي لمرضى ضمور العضلات الشوكي الموردة من قبل شركة ” Roche ” ، العالمية.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك أمس الاثنين أن هذه الشحنة تأتي ضمن سلسلة من الشحنات التي تعمل الوزارة على توفيرها، وتغطية النواقص، لضمان حصول المرضى على علاج دائم دون انقطاع.

يذكر ان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية قد اولت اهتماما بمرضى ضمور العضلات الشوكي وشكلت لجنة طبية متخصصة لمتابعة علاجهم ، وايفاد عدد منهم للعلاج بالخارج، ، وكذلك افتتاح وحدات متابعة بعدد من المستشفيات في كل مناطق ليبيا، وتسعى حاليا لتوفير العلاج الخاص بهم بالتنسيق مع جهاز الامداد الطبي. وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

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