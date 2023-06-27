المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن اقامة برنامج تدريب خريجي التخصصات النفطية وعلوم الأرض والهندسة الكيميائية .

طرابلس 27 يونيو 2023 (وال)- اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اقامة برنامج تدريب خريجي التخصصات النفطية وعلوم الأرض والهندسة الكيميائية،.

واوضحت المؤسسة ان البرنامج يستهدف أكثر من 7000 خريجاً من أكثر من 51 مدينة في ليبيا.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات الخريجين وتجهيزهم بالمعرفة اللازمة للعمل في صناعة النفط والغاز.

ومن المقرر أن يتم إطلاق البرنامج رسمياً يوم 15 يوليو 2023 في عدة مدن ليبية، وسيبدأ التدريب لأول لدفعات الخريجين 30 يوليو 2023 ، على أن يستمر البرنامج التدريبي لمدة 6 أشهر داخل ليبيا.

ودعت المؤسسة الخريجين من التخصصات النفطية وعلوم الأرض والهندسة الكيميائية والمهتمين بالتسجيل في البرنامج، يرجى التواصل عبر [email protected]لمزيد من المعلومات.

وال. .