ارتفاع مؤشر الدولار قبيل بيانات أمريكية هامة.

طوكيو 27 يونيو 2023 م ( وال ) – صعد الدولار وحافظ على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط توتر كبير وترقب المتعاملين بيانات أمريكية قد تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر الدولار 0.04 بالمئة مسجلا 102.770، فيما استقر الروبل عند 84.40 للدولار.

كما استقر اليورو عند 1.09055 دولار قبل كلمات من المقرر أن يلقيها مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي خلال منتدى البنك حول البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال يومي الثلاثاء والأربعاء.

و سجل الدولار الأسترالي 0.66815 دولار، مرتفعاً 0.10 بالمئة، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6159 دولار.

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