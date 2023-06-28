صدور العدد (52) من مجلة الليبي .

بنغازي 27 يونيو 2023 (وال)- صدر أخيراً العدد (52)، لشهر يوليو (2023م)، من مجلة “الليبي” الصادرة عن مكتب الخدمات الإعلامية لمجلس النواب، حيث تتناول الافتتاحية: عن حال المثقف: “كم دبابة يملك المثقف” بقلم رئيس التحرير الصديق بوداورة.

وفي تفاصيل العدد، يكتب محمد الدويب عن (السحارية) فيما يخاطب محمد سويسي “بالحبر الليبي” ويختم الجزء الأول من العدد طارق العمراوي من تونس: قراءة في كتاب تاريخ ليبيا للبرغوثي.

في باب الأدب يكتب عبدالله زاقوب عن علي برهانة وحكايات الميعاد، متابعة في المناشط الثقافية بالمغرب، سعيد بوعيطة .. الرحالة المسعودي (هيردودت العرب) بقلم صلاح الشهاوي، عز الدين عناية “الفن الاسلامي ملمح آسر لحضارة الاغريق.

ونقرأ في باب (الترجمات. الإبداع. الصحافة)؛ الموضوعات الآتية: “حوار مع كوثر الجهمي”، بقلم حامد الغيثي، “جلجامش”، محمد محمود فايد، “في تجربة الصرخة” لمحمد المبروك عمراني، “الهاكت”، عبدالهادي شعلان “تأملات في كتاب الحب” آمال أبو فراس، “رسالة مع كل حب” فراس حج محمد، ويختم هذا الباب الكاتب الليبي حسن المغربي بمقال نقدي حول كتاب التواريخ- هيردودت ترجمة محمد الدويب.

وفي باب الإبداع: “حكاية مدينتين” محمد قصيبات “الملامح الفنية للكتابة الرواية” فتحية بن فرج، “درب جديد لجيل واعد” أحمد جدير “أحدهم يطرق الباب” ميادة ابراهيم قداح

الجدير بالذكر إن مجلة الليبي الثقافية مجلة شهرية تصدر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي، يرأس تحريرها د. الصديق بودوارة.. ومن إخراج محمد حسن .

(وال بنغازي )