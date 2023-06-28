دخان حرائق الغابات في كندا يصل للأجواء الأوروبية .

أوتاوا في 27 يونيو 2023م ( وال )- ذكرت مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء ان دخان حرائق الغابات في كندا وصل إلى اجزاء من اوروبا الغربية .

واوضحت المصادر ان الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا قطع مسافة أكثر من ألفي ميل عبر المحيط الأطلسي ليغطي السموات فوق أجزاء من أوروبا الغربية.

وافادت أن الدخان لا يزال على مستوى مرتفع في الغلاف الجوي وأنه لا يوجد أي مؤشر على تأثيره على جودة الهواء ، خلافا لما حدث في الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي عندما أدت مستويات التلوث الخطيرة إلى وقف رحلات الطيران وتأجيل الفعاليات .

وحسب مكتب مكتب الأرصاد الجوية ببريطانيا فإن الأمر ربما يقتصر بالنسبة للأوروبيين في رؤية سماء ساطعة بشكل خاص أثناء الشروق والغروب .

وكان رئيس الوزراء الكندي ” جاستين ترودو “، أكد في وقت سابق أن حرائق الغابات التي شهدتها بلاده مؤخرا، تحدث بسبب التغير المناخي .

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