( 123491 ) طالب وطالبة يَختتِمون اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي .

طرابلس 26 يُونيو 2023 (وال) – اِختتم ” 123491 ” من طلاب الثانوية العامة الاثنين اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي للعام 2022 – 2023م بعد إجراء طلاب القسم العلمي اِمتحان مادة الأحياء، ومادة الفلسفة للقسم الأدبي، والسيرة للتَّعليم الثانوي الدِّيني.

وَقدَّم وزير التَّربية والتَّعليم الدكتور “مُوسى المقريفْ” التَّهاني للأسرة التَّربوية في عُموم البلاد بِمناسبة اِنتهاء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي، مُتمنِّياً النجاح والتوفيق للطلاب المجتهدين، مضيفاً أنَّ باختتام اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي يُسدِل الستار على العام الدِّراسي 2022- 2023م.

وَأثنى الوزِير على كافة الأسرة التَّربوية من مُعلِّمين، ومديري مدارس، وإداريين، وَمفتِّشين تربويين، ومراقبي التَّربية والتَّعليم، وموظفين بِالمراقبات، وَدِيوان الوزارة، والمراكز والمصالح التابعة لها على هذا الاِستحقاق والنجاح في اِنتهاء العام الدِّراسي في وقته المعلن عنه مسبقاً

من جهته، قدَّم رئيس اللجنة العُليا للإشراف على الاِمتحانات وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر” شُكره لِوزارة الداخلية على تأمِين الاِمتحانات، ووزارة الصحة على توفِير تجهيزات الرِّعاية الصحية للطلاب، ووزارة التَّعليم العالي، وَمدير إدارة الملحقيات، وشؤون الموفدين، والملحقيات الأكاديمية، للإشراف على اِمتحانات المدارس الليبية بِالخارج.

وَأكَّد مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد “، بأنَّ جمِيع الملاحظات الواردة بِخصوص الأسئلة سَيتم أخذها بالاِعتبار، وَسيتم تجمِيعها وإحالتها لِمصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي، وَمنح الدرجة كامِلة للطالب عن كل سؤال من خارج المنهج الدِّراسي أو وجود خطأ فيه.

وَأوضَح ” السيد” بأنَّ عَملية تصحيح أوراق الإجابة تحتاج إلى قرابة ثلاثة أسابيع، منوِّها بأنها تتم على ثلاث مراحِل هي العد، وَالفرز، ومُهمّتها التّحقق من أوراق الإجابة، والمسح الضوئي لأِوراق الإجابة، إضافة إلى جمع درجة الاِمتحانات مع أعمال السنة.

وال..