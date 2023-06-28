وزارة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح مستشفى مصراتة لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية

مصراتة 28 يونيو 2023(وال)- أجرى مديرا إدارتي المعدات والمستلزمات الطبية “أحمد شبش” ،والشؤون الادارية والمالية بوزارة الصحة” محمد المجعي” زيارة لمستشفى مصراتة لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية.

وذكرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الزيارة التي أجريت الثلاثاء بحضور مدير المستشفى جاءت في إطار متابعة التجهيزات النهائية وتوفير مايلزم قبل افتتاحه.

وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى مصراتة لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية يعد ضمن مشاريع عودة الحياة التي تعمل عليها حكومة الوحدة الوطنية في كافة ربوع البلاد وبمختلف القطاعات.

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