رابطة العالم الإسلامي تدين حرق نُسخةٍ من المصحف الشريف في السويد.

ستوكهولوم 29 يونيو 2023 (وال) – أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس، بأشدّ العبارات حرق نُسخةٍ من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

واعتبرت الرابطة أن الحادثة التي جرت أمس الأربعاء، تعبر عن “مشهد مُشين واستفزازي لمشاعر المسلمين، لا سيما في عيد الأضحى المبارك”.

وندَّدَ الأمين العام للرابطة ، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور “محمد بن عبدالكريم العيسى” بهذه الواقعة .. واصفا إياها بالجريمة العبثية النكراء، التي تمَّت تحت حماية الشرطة بدعوى حرية التعبير ، بينما هي في حقيقتها تسيء إلى المفهوم الحقيقي والرشيد للحريات.

وحذر الأمين العام من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية ، وإثارة المشاعر الدينية ، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف.

يشار إلى أن رجل مزق نسخة من المصحف الشريف وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي أمس الأربعاء، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية له الإذن .

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