روسيا : على الدول الإفريقية أن تقرر إن كانت تريد مواصلة العمل مع فاغنر.

موسكو 29 يونيو 2023 (وال) – قالت وزارة الخارجية الروسية إن على زعماء الدول الأفريقية أن يقرروا بأنفسهم إن كانوا يريدون مواصلة العمل مع مجموعة فاغنر العسكرية،

وأكد المتحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن الدولة الروسية “لا علاقة لها بنشاط مجموعة فاغنر في الدول الأفريقية”.

وكشف الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي أن فاغنر حصلت خلال عام واحد على أكثر من مليار دولار ، وذكر أن الدولة الروسية كانت تمول فاغنر بشكل كامل.

وفي تصريحات منفصلة، أفاد وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن فاغنر “ستواصل عملها في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، رغم التمرد الذي قاده رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين”.

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