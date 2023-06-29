فرنسا تنشر 40 ألف رجل شرطة لقمع أعمال العنف جراء مقتل شاب برصاص شرطي . 

باريس 29 يونيو 2023 م (وال) ـــ أعلن وزير الداخلية الفرنسي، “جيرالد دارمانين” اليوم الخميس، أن بلاده ستنشر 40 ألف شرطي خلال الليل لإخماد أعمال العنف التي اجتاحت العاصمة الفرنسية “باريس” وغيرها من المدن والبلدات في أعقاب إطلاق الشرطة النار على الشاب نايل .

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي ، اعتقال 150 شخصا على خلفية أعمال شغب جديدة اجتاحت فرنسا على إثر مقتل مراهق برصاص قوات الشرطة خلال عملية تفتيش مروري.

وقدم وزير الداخلية ، الذي يشرف على الشرطة، في وقت لاحق حصيلة أعلى بلغت 170 جريحًا ، وقال إن أيا من الإصابات لم تكن تهدد الحياة .

وأكد وزير العدل الفرنسي، “إريك دوبوند موريتي”، إصابة 130 ضابط شرطة ، كما أعلن الوزير (كل هذا يجب أن يتوقف).

وظهرت والدة الشاب نائل، الجزائري الأصل، الذي قُتل برصاص الشرطة الفرنسية في إحدى ضواحي باريس، في فيديو يدعو إلى مسيرة احتجاجية في نانتير بعد ظهر اليوم الخميس من أجل دعم قضية ابنها القتيل .

وكان الشاب نايل قُتل أثناء توقيفه مروريا بضاحية نانتير بباريس صباح الثلاثاء ، وتسبب مقتله ، عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة، اليوم الخميس.

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