الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق اليوم والحجيج الليبي في أحسن الأحوال .

مى ـ مكة 29 يونيو 2023 م (وال) أفاد مراسل وكالة الانباء الليبية الموجود ضمن الحجيج الليبي ان جميع حجاج بيت الله الحرام الليبيين وبعثة الحج يتمتعون بأحسن الأحوال وهم يؤدون مناسكهم ، يواصلون في مشعر منى بمكة المكرمة ،رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة، وهي التي تلي يوم عيد الأضحى .

وسيتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم الثاني عشر من ذي الحجة (غدا) قبل غروب الشمس، متوجهاين إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع .

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.

وقبل ذلك، كان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم .

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