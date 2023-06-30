سويسرا ترفض إعادة تصدير دبابات إلى أوكرانيا

بيرن 29 يونيو 2023 م ( وال ) رفضت سويسرا مجددا، أمس الأربعاء، إعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وهذه المرة طاول الرفض نحو 100 دبابة ليوبارد تملكها شركة “آر يو آيه جي” السويسرية لصناعة الأسلحة التابعة للدولة.

حيث قال المجلس الفيدرالي السويسري إن تصدير 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 “غير ممكن بموجب القانون الحالي”، مضيفا أن “صفقة كهذه تتعارض مع قانون العتاد الحربي وتحدث تحولا في سياسة الحياد السويسرية”، بحسب مانقلت وكالة فرانس برس للأنباء.

وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها أوكرانيا ، لا تزال سويسرا حتى الآن متمسكة برفضها السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.