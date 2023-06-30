ارتفاع غير مسبوق لـ التضخم في ألمانيا

برلين 29 يونيو 2023 م ( وال ) أوضحت البيانات الأولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الخميس، وجود ارتفاع في أسعار المستهلكين حتي وصلت إلى 6.8% على أساس سنوي في يونيو، وهي المعدلات التي جاءت أعلى من المتوقع.

من جهته أفاد موقع CNBC أن معدلات التضخم في ألمانيا ارتفعت أكثر من المتوقع في يونيو ليكسر حالة التراجع التي كانت قد بدأت منذ بداية العام الحالي. في المقابل، ارتفعت أسعار الطاقة بمعدل أقل من المتوسط (3%) وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا.

يذكر أن وتيرة معدل التضخم انخفضت منذ شهر فبراير الماضي لثلاثة شهور متتالية وإن ظل المعدل على مستوى مرتفع، حيث كان معدل التضخم وصل في ذلك الشهر إلى 8.7% وهو نفس مستواه في مطلع العام الجاري. وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا في الشهر الجاري على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مايو الماضي.