تونس : ضبط ( 121 ) مهاجرا غير نظامي من تونس وجنسيات افريقية .

تونس 30 يونيو 2023م ( وال )- ضبطت قوات الحرس الوطني التونسي ( 121 ) مهاجرا غير نظامي ، إثر إحباطها ( 7 م) حاولات هجرة غير نظامية عبر البحر نحو إيطاليا .

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن بيان لهذه القوات انها تمكنت مساء يوم الأربعاء الماضي ، من ضبط ( 121 ) مهاجرا غير نظامي ، بينهم ( 76 ) تونسيا و ( 45 ) آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأوضح البيان أن عمليات الإبحار خلسة نحو إيطاليا تمت في السواحل الشرقية لتونس ، بينها ( 4 ) بسواحل نابل و ( 2 ) بالمنستير وأخرى بسواحل سوسة”.

وحسب بيان قوات الحرس التونسي فإن عمليات لوحدات من الحرس الوطني ، تمكنت من “حجز قارب و ( 5 ) زوارق مطاطية و ( 3 ) محركات و ( 4 ) حاويات بنزين” .

واشارت المصادر إلى أن الفترة الأخيرة ، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا .

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