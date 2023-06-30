الأمم المتحدة : فرار أكثر من ( 2.6 ) مليون شخص من منازلهم نتيجة الصراع في السودان .

نيويورك في 30 يونيو 2023م ( وال )- أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه منذ إندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي فر أكثر من ( 6ر2 ) مليون شخص من منازلهم.

وأشار المكتب إلى نزوح أكثر من ( 2.1 ) مليون شخص داخليا ، منذ بدء القتال ، بمن فيهم ( 1.4 ) مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم، كما عبر أكثر من ( 560 ) ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ونقلت مصادر اعلامية عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة ” فرحان حق “، في المؤتمر الصحفي اليومي إن المنظمات الإنسانية وصلت- خلال الشهرين الماضيين- إلى أكثر من ( 2.8 ) مليون شخص، في جميع أنحاء البلاد، بخدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والحماية ، لافتا إلى ان انعدام الأمن والعوائق البيروقراطية فضلا عن الهجمات على المباني والمستودعات الإنسانية، لا تزال تعرقل قدرة الأمم المتحدة وشركائها على إيصال المساعدات بأمان.

وأكد ” فرحان ” أن الامم المتحدة تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى الناس في المناطق المتضررة من النزاع في الخرطوم ودارفور وكردفان .

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