المكسيك: وفاة ( 100) شخص على الأقل بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

مكسيكو سيتي في 30 يونيو 2023م ( وال )- قالت وزارة الصحة المكسيكية إن ( 100 ) شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين لأسباب متعلقة بارتفاع درجات الحرارة التي اقتربت من ( 50 ) درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد .

ونقلت مصادر اعلامية اليوم الجمعة عن بيان للوزارة أن جميع الوفيات تقريبا ترجع إلى الإصابة بضربة الشمس والقليل منها للإصابة بالجفاف .

وذكرت أن أكثر من ثلثي الوفيات كان في الأسبوع من 18 إلى 24 يونيو والباقي في الأسبوع السابق، وأن نحو 64 في المئة من الوفيات وقع في ولاية نويفو ليون الشمالية المجاورة لولاية تكساس.

وشهدت المناطق الشمالية من المكسيك ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وبلغت درجة الحرارة في بلدة أكونشي بولاية سونورا يوم الأربعاء الماضي ( 49 ) درجة مئوية.

…( وال )…