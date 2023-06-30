إثيوبيا قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة ( بريكس )

اديس ابابا 30 يونيو 2023 (وال)- أعلنت إثيوبيا الخميس انها قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة “بريكس” وأنها تأمل في اتخاذ قرار إيجابي بشأن طلبها للانضمام إلى المجموعة .

ومن المقرر عقد قمة “بريكس” المقبلة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس المقبل في مدينة جوهانسبرغ، بجنوب إفريقيا.

وكانت دول الجزائر وبنغلاديش ومصر قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وتعد مجموعة “بريكس” من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتضم في عضويتها كلا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا.

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