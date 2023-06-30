نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل اعتبارا من صباح اليوم الجمعة .

طرابلس 30 يونيو 2023م ( وال )- اصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيـا اعتبارا من صباح اليوم الجمعة وحتى ظهر يوم الغد .

وأوضح المركز أن السماء من الساحل من رأس أجدير إلى سرت تكون صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح براني يتحول تدريجيا الى شلوق سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر ، والبحر هادئ الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (21-23) مْ والرؤية جيدة.

اما بالنسبة للساحل من الخليج إلى طبرق ، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والريح شرش ويكون غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ، والبحر هادئ الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (21-23) مْ ، والرؤية جيدة الى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور شيورة مائية فى الصباح الباكر على ساحل راس لانوف.

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