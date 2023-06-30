الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين قيام أحد المتطرفين في السويد بإحراق نسخة من المصحف الشريف .

تونس 30 يونيو 2023 (وال)- أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة قيام أحد المتطرفين في العاصمة السويدية “ستوكهولم ” بإحراق نسخة من المصحف الشريف، في ممارسة دنيئة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في العالم، وازدراء لمقدساتهم واستخفافا بكل القيم الدينية والإنسانية.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس ،التي تتخذ من تونس مقرا لها في بيان أمس، أن “هذا العمل الإجرامي البغيض يهدف إلى إشعال نار الفتن بين أتباع الأديان وبث الكراهية بين الشعوب وتشجيع التطرف والعنف والإرهاب”.

وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتزام جميع دول العالم بالوقوف بحزم في مجابهة الممارسات المتطرفة وخطاب الكراهية .

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