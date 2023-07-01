توقف الآبار ومحطة الضخ في منظومة الحساونة بسبب انقطاع الكهرباء.

طرابلس 30 يونيو2023م (وال)- أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي أن التيار الكهربائي انقطع عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انخفاض حاد في المياه عن معدلات الإنتاج اليومي.

وأضافت الغرفة أن الإجراءات التشغيلية اللازمة تم اتخاذها مع التنسيق مع الشركة العامة للمياه.

وأفادت بأن فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء والفرق التابعة لجهاز النهر الصناعي تعمل حالياً على إعادة شحن المحطات الكهربائية وعودة الكهرباء للحقول.