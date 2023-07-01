عودة الكهرباء لمنظومة آبار النهر الصناعي.

طرابلس 30 يونيو 2023م (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن قيام فرق الصيانة بمعالجة العطل الفني الحاصل بأحد خطوط نقل الطاقة المغذية لمنظومة آبار النهر الصناعي الحقل الشرقي.

وطمنت الشركة الجميع بأن التيار الكهربائي قد عاد لوضعه الطبيعي بمنظومة النهر قبل أن تتأثر إمدادات المياة بهذا الإنقطاع الناجم عن الخلل الفني.

وكانت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن التيار الكهربائي انقطع عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انخفاض حاد في المياه عن معدلات الإنتاج اليومي.