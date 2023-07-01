فرنسا ترفض اتهامات الأمم المتحدة لشرطتها بأنها تعاني مشاكل عنصرية.

باريس 30 يونيو 2023 م(وال) -رفضت فرنسا اليوم الجمعة اتهامات مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للشرطة الفرنسية بأنها تعاني مشاكل العنصرية وتمييزا عنصريا .

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن “أي اتهام لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة”، مشددة على أن “الفحص الدوري الشامل الأخير الذي خضعت له البلاد مكنها من إثبات ذلك”.

وأوضحت أن “فرنسا وقوات إنفاذ القانون التابعة لها تكافح العنصرية وجميع أشكال التمييز بحزم، ولا مجال للتشكيك في هذا الالتزام”و أن قوات الأمن تتعامل بمهنية كبيرة مع أوضاع وأعمال عنف شديدة”.

ونوهت إلى أن “استخدام الشرطة والدرك الوطنيين للقوة محكوم بمبدأي الضرورة المطلقة والتناسب، ويخضع لإشراف ورقابة صارمين”.

وكانت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمداساني قد قالت خلال مؤتمر صحفي في جنيف في وقت سابق اليوم، “حان الوقت لتعالج فرنسا بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.