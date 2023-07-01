أمريكا تدعو الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط .

طرابلس 30 يونيو 2023 م ( وال ) دعت الولايات المتحدة الامريكية على لسان سفيرها ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين .

وفي تغريدة بتويتر نشرتها السفارة الامريكية قال ” نورلاند ” ندعو كل القادة الليبيين الى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط .

(وال)