ليبيا نيوز

أمريكا تدعو الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط .

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 30 يونيو 2023 م ( وال ) دعت الولايات المتحدة الامريكية على لسان سفيرها ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين .

وفي تغريدة بتويتر نشرتها السفارة الامريكية قال ” نورلاند ” ندعو كل القادة الليبيين الى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط .

(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك