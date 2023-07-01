اعتقال 1100 شخص على خلفية الاضطرابات بفرنسا بعد احراق 1350 سيارة و250 مبنى سكنيا .

باريس غرة يوليو 2023 (وال- قال وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان”، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن 270 شخصا اعتقلوا ليلة الجمعة ، ليرتفع عدد المعتقلين الإجمالي إلى أكثر من 1100 منذ بدء الاضطرابات.

وأفادت تقارير من باريس بوقوع عمليات نهب وتخريب للممتلكات العامة، وتضرر بعض المتاجر نتيجة الاضطرابات ، وإن تلك الأحداث نتج عنها خسائر مادية كبيرة .

وأكدت إحصائيات رسمية أنه تم إحراق مراكز تجارية وأضرمت النيران في نحو 1350 سيارة، و250 مبنى سكنيا أ ، بالإضافة إلى محاولات بعض المحتجين الاعتداء على مراكز تجارية، ومتاجر تابعة لشركات تحمل علامات تجارية شهيرة.

وتسببت أعمال العنف ، في وضع الرئيس “إيمانويل ماكرون” في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في العام 2018 الماضي ..

واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل مرسيليا ، وليون وتولوز ، وستراسبورغ ، وليل، بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل الفتى “نائل” ، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير.

وأذكت وفاته، التي رصدتها إحدى الكاميرات، شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة والمجتمعات الحضرية بأن الشرطة تمارس العنف والعنصرية.

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