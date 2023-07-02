جنرال أمريكي : لمواجهة طموحات بكين جيشنا بحاجة إلى تحديث نفسه .

واشنطن غرة يوليو 2023 م (وال) ــــ قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي إنّ الجيش الأميركي (بحاجة إلى تسريع تحديث نفسه) في محاولة للتنافس مع الصين مع استمرار تطور تكنولوجيا الحرب ،

ووفق وسائل إعلام أميركية رأى “ميلي” أنّ الصين تتطلع إلى إعادة كتابة تلك القواعد لأنها تستفيد من قوتها المالية لبناء جيشها، موضحاً أنّه (يجب على الولايات المتحدة مواجهة طموحات بكين العسكرية من خلال التركيز على نوع الصراعات التي ستواجهها في المستقبل) .

وأضاف: (أعتقد أن جيش الولايات المتحدة بحاجة إلى تسريع تحديث نفسه.. ولا يقتصر الأمر على التحديث الفعلي فحسب، بل يتعلق بقبول فكرة أنّ الحرب المستقبلية، الطابع الأساسي للحرب، تتغير بالفعل بطرق جذرية مهمة حقاً) .

وتابع: (إذا لم نكيف أنفسنا، نحن العسكريين، وعقيدتنا أو تكتيكاتنا أو تقنياتنا، وتطوير قائدنا، وتدريباتنا وإدارة المواهب، وأيضاً أنظمة الأسلحة لدينا، فلن يكون لدينا جيش قادر على العمل في بيئة التشغيل المستقبلية) .

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