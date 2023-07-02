الاتحاد الأفريقي يسحب 2000 جندي من قوات بعثته الانتقالية بالصومال .

اديس أبابا غرة يوليو 2-23 م (وال) ــــ أعلن ان الاتحاد الإفريقي أكمل المرحلة الأولى من خفض قواته في الصومال وذلك بتسليم مهام الأمن إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وأوضح البيان الصادر عن البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال “اتميس” ، (إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية، وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو 2023 الفارط).

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة الأفريقية بمقديشو (بوسكو سيبوندافي) وصف التسليم بأنه “محطة مهمة” من تنفيذ خطة الانتقال في الصومال، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية.

وضمت البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال “أتميس” أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من عدة دول إفريقية، بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعهم بحلول نهاية عام 2024.